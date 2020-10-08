В Чернобыле исследователи увидели очень редкое насекомое: фото ночной красавицы

Чернобыльский заповедник (фото: Денис Вишневский / facebook.com/zapovidnyk2018

В Чернобыльской зоне ученые заметили краснокнижную бабочку

В Чернобыльской зоне отчуждения ученые заметили редкую ночную бабочку, которая занесена в Красную книгу Украины и считается уязвимым видом. Речь идет о голубой орденской ленте или голубой ленточнице (Catocala fraxini), которая пришла к ученым "на огонек".

О ночной "гостье", которая посетила Офис научного отдела, 8 октября рассказали на Facebook-странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Свое название бабочка получила из-за характерной голубой полосы на крыльях, которая визуально напоминает ленту или перевязь.

Это насекомое является одним из крупнейших представителей бабочек, живущих в Украине и вообще в Европе.

Ночная бабочка в дневное время спит и набирается сил, чтобы после захода солнца активничать и порхать в поисках света. Ученые отметили, что ленточница действительно очень красива в полете. Размах ее крыльев - до 110 мм, а вообще длина переднего крыла может достигать 45 мм.

Сотрудники Чернобыльского заповедника рассказали, что мотылек нанес им визит во время дождя, и сразу после прекращения осадков ленточницу было решено перенести к ее любимому дереву - тополю.

Бабочка Голубая орденская лента в Чернобыльской зоне (фото Станислава Гуменюка / facebook.com/zapovidnyk2018)

Ранее мы писали о том, что в Чернобыле ученые заметили редкую для Украины змею - медянку, которая занесена в Красную книгу.

Также сообщалось, что недавно в Чернобыле показали на фото редкую птицу-невидимку - коростеля или дергача.