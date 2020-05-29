Чернобыльскую зону открывают для экскурсий: что предлагают туристам

В Чернобыльской зоне отчуждения для туристов в условиях пандемии предусмотрен ряд ограничений
Чернобыльская зона отчуждения открывается для посетителей и экскурсий с 1 июня и будет работать с учетом новых карантинных требований.
По словам помощника директора ГП "ЦОТИЗ" Кирилла Гарника, до снятия всех запретов из-за пандемии будут действовать ограничения на посещение определенных объектов. Об этом Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения 29 мая сообщило в Facebook.
"Если во время проведения температурного скрининга на КПП "Дитятки" будет зафиксирована повышенная температура или обнаружено лицо с признаками респираторных заболеваний - вся группа будет не допущена к зоне отчуждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для избежания скопления посетителей создадут фиксированный график движения от момента прибытия до завершения посещения.
Кроме того, действуют ограничения на посещение определенных объектов и по количеству людей в группе - не более 10 человек.
На период адаптивного карантина будет действовать один туристический маршрут на один день: село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект "Чернобыль-2", село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС.
В Чернобыльской зоне есть радиационно-опасные места, однако туристические маршруты - при четком соблюдении требований сопровождающих - радиационной опасности не представляют. Об этом говорится в сообщении Национального провайдера экскурсий в Чернобыльскую зону "Чернобыль тур".
Отмечается, что за один день полноформатной экскурсии в Чернобыльскую зону можно получить дозу радиационного облучения примерно как за 1 час полета в самолете, что в 160 раз меньше, чем доза, полученная за одну флюорографию, и в 3600 раз меньше, чем за одно исследование компьютерной томографии всего тела.
Туристам предлагают однодневные туры по цене от 49 долларов с человека (около 1320 гривен).
Чернобыльская зона отчуждения откроется для туристов с 1 июня (Фото: скрин chernobyl-tour.com)
Ранее сообщалось, что в начале марта, как раз перед карантином, в Чернобыльской зоне спустили на воду спецпонтоны и готовились к наплыву туристов.
Напомним, что в конце 2019 года глава Госагентства Украины по управлению Зоной отчуждения Виталий Петрук рассказал, что в зоне Чернобыльской АЭС скоро могут заработать водные развлечения для туристов с экскурсиями на байдарках и речными прогулками.
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Автор: Владимир Костырин