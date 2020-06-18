У Чорнобильській зоні пом'якшили обмеження та відкрили нові маршрути для туристів

Чорнобильська зона відчуження (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)

У Чорнобильській зоні відчуження для туристичних екскурсій зняли ряд карантинних обмежень

У Чорнобильській зоні відчуження відкрили для відвідувачів ще два туристичних маршрути в умовах карантину і пом'якшили обмежувальні вимоги щодо кількості учасників екскурсій.

Про це Держагентство України з управління зоною відчуження поінформувало на своєму сайті.

Тепер число відвідувачів в організованих групах збільшено з 10 до 50 осіб у складі однієї групи.

Крім того, в Зоні збільшили кількість днів перебування з ознайомчою метою на період дії адаптивного карантину - з 1 до 5 діб (як це було раніше).

Також відбулися зміни у маршрутах. Зокрема, до раніше дозволених локацій, серед яких КПП "Дитятки", село Залісся, міста Чорнобиль та Прип'ять, об'єкт "Чорнобиль-2", село Копачі та оглядовий майданчик ЧАЕС, додали ще два.

Доступним для відвідувачів також стали:

маршрут №9 (місто Чорнобиль - село Красне)

(місто Чорнобиль - село Красне) і маршрут №13 (місто Чорнобиль - село Опачичи - село Купувате).

Ознайомитися з дозволеними маршрутами детальніше можна за цим посиланням.

Зазначимо, що всі водні екскурсії в Чорнобильській Зоні нині залишаються закритими. Мова йде в цілому про 8 таких маршрутів.

Обов'язкові умови для відвідування Зони залишилися колишніми:

проходження температурного скринінгу при посадці в автобус у зону відчуження

наявність у пасажирів масок або респіраторів, одноразових рукавичок і дезінфікуючих засобів для обробки рук

дотримання соціальної дистанції.

не допустять в Зону громадян з температурою вище 37,2

також відмовлять у відвідуванні людям із симптомами респіраторних захворювань.

Раніше ми розповідали про те, що пропонують туристам в Чорнобильській зоні після відкриття для екскурсій з 1 червня.

Нагадаємо, що перед початком карантину в березні у Чорнобильській зоні спустили на воду спецпонтони та готувалися до напливу туристів.

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Автор: Володимир Костирін