У Чорнобильській зоні пом'якшили обмеження та відкрили нові маршрути для туристів

У Чорнобильській зоні відчуження для туристичних екскурсій зняли ряд карантинних обмежень
У Чорнобильській зоні відчуження відкрили для відвідувачів ще два туристичних маршрути в умовах карантину і пом'якшили обмежувальні вимоги щодо кількості учасників екскурсій.
Про це Держагентство України з управління зоною відчуження поінформувало на своєму сайті.
Тепер число відвідувачів в організованих групах збільшено з 10 до 50 осіб у складі однієї групи.
Крім того, в Зоні збільшили кількість днів перебування з ознайомчою метою на період дії адаптивного карантину - з 1 до 5 діб (як це було раніше).
Також відбулися зміни у маршрутах. Зокрема, до раніше дозволених локацій, серед яких КПП "Дитятки", село Залісся, міста Чорнобиль та Прип'ять, об'єкт "Чорнобиль-2", село Копачі та оглядовий майданчик ЧАЕС, додали ще два.
Ознайомитися з дозволеними маршрутами детальніше можна за цим посиланням.
Зазначимо, що всі водні екскурсії в Чорнобильській Зоні нині залишаються закритими. Мова йде в цілому про 8 таких маршрутів.
Раніше ми розповідали про те, що пропонують туристам в Чорнобильській зоні після відкриття для екскурсій з 1 червня.
Нагадаємо, що перед початком карантину в березні у Чорнобильській зоні спустили на воду спецпонтони та готувалися до напливу туристів.
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Автор: Володимир Костирін