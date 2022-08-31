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В Чернобыльском заповеднике показали пушистого любителя яблок (видео)

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Чернобыль, Среда 31 августа 2022 13:49
В Чернобыльском заповеднике показали пушистого любителя яблок (видео) В Чернобыле живут барсуки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике показали барсука, который ночью лакомиться яблоками.

Видео с пушистым животным опубликовано на официальной странице заповедника в Facebook.

"А вы любите яблоки так, как любит их барсук?" - подписали забавный ролик.

На нем показано, как ночью барсук подходит к упавшим с яблони плодам и с удовольствием их ест.

Что нам известно о барсуках

Барсуки - это вид млекопитающих из рода барсуков семейства куньих.

Этот достаточно крупный зверь не опасен для человека, по крайней мере, если его намеренно не злить. Он вызывает уважение своим трудолюбием и чистоплотностью, а симпатичный внешний вид вызывает опрометчивое желание его погладить. Впрочем делать этого не стоит, барсуки отнюдь не славятся покладистым характером.

Большую часть своей жизни барсук проводит в норе. Дневного света он боится, хотя и любит греться на солнышке, и оставляет нору только ночью, особенно в лесистых местах; в степях же голод и скудный лов заставляют его удаляться от норы иногда очень далеко.

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Чернобыль
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