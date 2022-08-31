У Чорнобильському заповіднику показали волохатого любителя яблук (відео)

"А ви любите яблука так, як любить їх борсук?"- підписали кумедний ролик.

На ньому показано, як вночі борсук підходить до плодів, які впали з яблуні та із задоволенням поїдає їх.

Що нам відомо про борсуків

Борсуки - це вид ссавців з роду борсуків родини куницевих.

Цей досить великий звір не є небезпечним для людини, якщо його навмисно не злити. Він викликає повагу своєю працьовитістю і охайністю, а симпатичний зовнішній вигляд викликає необачне бажання його погладити. Втім робити цього не варто, борсуки аж ніяк не славляться поступливим характером.

Більшу частину свого життя борсук проводить в норі. Денного світла він боїться, хоча і любить грітися на сонечку, і залишає нору тільки вночі, особливо в лісистих місцях; в степах ж голод і убогий лов змушують його віддалятися від нори іноді дуже далеко.