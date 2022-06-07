В Чернобыльском заповеднике показали птицу - примерного "семьянина" (фото)

Что известно об этих птицах

Обычно они прилетают во второй декаде апреля. В мае через заповедные территории активно мигрируют подсоколики северных популяций. Гнездятся на старых гнездах сорок и серых ворон, даже тех, что расположены на больших опорах ЛЭП.

Интересно, что самец охраняет территорию и постоянно охотится, снабжая самку и птенцов едой. Подсоколики охотятся на крупных насекомых, мелких птиц, а в сумерках – и на летучих мышей. Чаще всего ловят разные виды ласточек и серпокрылых – то есть виды, которые чаще всего наблюдаются в воздухе.

Птенцы покидают гнезда уже в начале августа. Родители докармливают их и учат охотиться. Активная миграция начинается в начале сентября.

Всего в заповеднике гнездится 15-20 пар соколов. Общая украинская популяция насчитывает 2-3 тысячи пар.

В Чернобыле показали подсоколика (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)