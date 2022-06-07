У Чорнобильському заповіднику показали птаха - зразкового "сім'янина" (фото)

У Чорнобильському заповіднику показали нечисленну гніздову птицю. Йдеться про великого підсоколика.
Знімки опубліковані на офіційній сторінці заповідника в мережі.
Зазвичай вони прилітають у другій декаді квітня. У травні через заповідні території активно мігрують підсоколики північних популяцій. Гніздяться на старих гніздах сорок і сірих ворон, навіть тих, що розташовані на великих опорах ЛЕП.
Цікаво, що самець охороняє територію і постійно полює, забезпечуючи самку і пташенят їжею. Підсоколики полюють на великих комах, дрібних птахів, а в сутінках – і на кажанів. Найчастіше ловлять різні види ластівок і серпокрилих – тобто види, які найчастіше спостерігаються в повітрі.
Пташенята залишають гнізда вже на початку серпня. Батьки догодовують їх і вчать полювати. Активна міграція починається на початку вересня.
Всього в заповіднику гніздиться 15-20 пар соколів. Загальна українська популяція налічує 2-3 тисячі пар.
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