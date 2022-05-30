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Аромат заполнил леса. В Чернобыльском заповеднике показали уникальный цветок

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Понедельник 30 мая 2022 14:53
Аромат заполнил леса. В Чернобыльском заповеднике показали уникальный цветок В Чернобыле цветут ландыши (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике показали цветущие сейчас ландыши и рассказали историю этого цветка.

Снимки опубликованы на Facebook.

Лилия долин - именно так с латыни переводится название ландыша обыкновенного.

Сейчас этот цветок можно найти в заповеднике везде – в лесах, на лужайках и опушках.

Он предпочитает пойменные дубравы с богатыми грунтами.

"Цветочный аромат, который сейчас наполняет наши леса, высоко ценится в парфюмерии. Впрочем, сегодня его получают синтетическим путем", - рассказали на странице.

Интересные факты о ландышах

Ландыш распространен по всей Европе и занимает место в культуре континента.

Лилия долин представлена ​​в геральдике, весенних праздниках, мифах и религиозных сюжетах. Также в 1974 году британская группа Queen посвятила ландышу песню "Lily of the Valley".

Интересно, что скот, наевшись ландыша, погибает. У человека при отравлении ландышем появляется тошнота, головокружение, судороги. В качестве первой помощи в этом случае дают рвотные средства и промывают желудок.

До 1992 года ландыш был цветочной эмблемой Югославии. С 1967 года ландыш обыкновенный является национальным цветком Финляндии.

Аромат заполнил леса. В Чернобыльском заповеднике показали уникальный цветокАромат заполнил леса. В Чернобыльском заповеднике показали уникальный цветокАромат заполнил леса. В Чернобыльском заповеднике показали уникальный цветокВ Чернобыльском заповеднике цветет ландыш (фото: facebook.com/zapovidnyk201)

Как мы ранее писали, в Чернобыльском заповеднике показали невероятные фото природы.

Читайте также, в Чернобыле показали первые фото красавцев-животных после оккупации.

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