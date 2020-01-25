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Аномальная зима в Чернобыле: появились фото уникальных животных

STYLERЖизнь    25.01.2020 - 15:37
Аномальная зима в Чернобыле: появились фото уникальных животных
Появились новые фото животных Чернобыля (иллюстративный коллаж)

Чернобыльская зона отчуждения позволяет многим видам животных восстановиться и "отдохнуть" от человека

В Чернобыльской зоне отчуждения заметили птиц, которые редко попадают в снимки фотокамер. Сразу нескольких лебедей-кликунов запечатлели на водоемах "Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного заповедника".

"Украшение заповедных водоемов. Лебеди-кликуны", - написано на Facebook-странице заповедника.

Отметим, что эти прекрасные птицы отличаются от знакомых и привычных лебедей-шипунов не только размерами, но и формой и окрасом клюва. Шипуны - крупнее (8-13 кг), клюв у них черно-оранжевый с выраженной "шишкой". Кликуны же формой клюва больше напоминают гуся, а окрас клюва имеет желто-черный цвет. Кроме того, они меньше - от 7 до 10 кг.

Аномальная зима в Чернобыле: появились фото уникальных животныхАномальная зима в Чернобыле: появились фото уникальных животныхАномальная зима в Чернобыле: появились фото уникальных животных

Появились новые фото животных Чернобыля (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Если лебеди-шипуны являются перелетными птицами, то кликуны в Украине остаются на зимовку. Они не улетают из места постоянного обитания по нескольким причинам: зима в регионе довольно мягкая, без сильных морозов; в месте гнездования достаточно корма на всю зиму.

Аномальная зима в Чернобыле: появились фото уникальных животных

Чем отличается лебедь-шипун от лебедя-кликуна (фото: breaker39.livejournal.com)

Стоит отметить, что Чернобыльская зона отчуждения, несмотря на радиационное загрязнение, восстанавливается гораздо быстрее, чем предполагали ученые. В первую очередь это связано с отсутствием человека в регионе.

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