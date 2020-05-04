Чорнобильська природа оживає після пожеж: яскраві фото "нового життя"

Чорнобильська зона відроджується після пожеж (колаж: РБК-Україна)

Тварини Чорнобиля відновлюються після численних пожеж

Чорнобильська зона відчуження сильно постраждала від пожеж, що виникли через підпали сухої трави. Була повністю знищена частина унікального Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, де живуть більше ста особин коней Пржевальського. Але природа почала оживати і відроджуватися.

Нещодавно на Facebook-сторінці заповідника з'явилися фото, які підтверджують, що природа завжди перемагає. На знімках табун коней позує фотографу, серед них і нова "модель" - новонароджене лоша.

"+1 у Пржевальців. Вітаємо табун з поповненням", - підписані знімки.

Коні Пржевальського в Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018 Оксана Барабанова)

Раніше працівники заповідника показали, як підгодовують тварин смакотою. Вони залишають у місцях проживання "копитних" свіжі фрукти і овочі - яблука, буряк, моркву.

У Чорнобильському заповіднику підгодовують тварин (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Судячи з усього, життя в заповідній зоні налагоджується. А ще кілька тижнів тому там палахкотіли пожежі, а тварини в розгубленості блукали, не пізнаючи свій дім. У мережі навіть з'явилося відео, зняте з дрона.

Наслідки пожежі в Чорнобилі (відео: YouTube/CHERNOBYL TOUR)

Коні Пржевальського з'явилися в Україні близько 15 років тому. Туди завезли 36 тварин в якості експерименту. За даними 2018 року в заповіднику жило вже 110 тварин. З природного середовища існування, Монголії, копитні зникли ще в середині ХХ століття.

Раніше ми писали, що у Чорнобильському заповіднику врятували від пожежі лоша Пржевальського.