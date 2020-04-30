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Пожары в Чернобыльской зоне уничтожили 5% заповедника

Новости » Происшествия     30.04.2020 - 18:26
Пожары в Чернобыльской зоне уничтожили 5% заповедника
Фото: пожар в Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)

Во время пожаров пострадали мышевидные грызуны, амфибии, рептилии, насекомые

Во время пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения пострадало около 5% территории заповедника. Об этом сообщает директор Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александр Галущенко в Facebook.

По его словам, пострадало около 11, 5 тысяч гектаров юго-западной части Чернобыльского заповедника.

"По предварительным оценкам пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% территории заповедника. Из них примерно 35% - леса, 55% - залежи, 10% - водно-болотные угодья", - сообщил он.

При этом отмечается, что основные силы научных подразделений заповедника направлены на оценку последствий пожаров на территориях.

"Животные крупных и средних размеров и птицы избежали огня, однако больше всего пострадали: мышевидные грызуны, амфибии, рептилии, насекомые. Что касается флоры, то в результате интенсивного горения были утрачены и повреждены определенные растительные группировки", - говорится в сообщении.

Кроме того, у одного из пепелищ лесники нашли двухнедельного жеребенка лошади Пржевальского, который вероятно отстал от табуна. Жеребенка доставили в один из приютов под Киевом.

Сотрудники заповедника зафиксировали, что стадо лошадей Пржевальского мигрировало к промышленной зоне ЧАЭС.

95% территории Чернобыльского заповедника не было поврежден огнем, поэтому считают, что копытные и травоядные животные нашли корма там.

Напомним, в Чернобыльской зоне ликвидирован один из очагов пожара в районе поселка Корогод.

Кроме того, Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и леса в стране для установления возможной взаимосвязи между действиями различных групп поджигателей. Впрочем, основной версии пока считают малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.

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