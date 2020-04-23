Бродил с ожогами на пожарище: в Чернобыле спасли жеребенка Пржевальского (видео)

В Чернобыле от пожара спасли жеребенка Пржевальского (коллаж РБК-Украина)

В Чернобыльской зоне лесники нашли детеныша краснокнижного животного с ожогами от пожаров

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается с 4 апреля и уже нанес значительный ущерб экосистеме нескольких лесничеств. Лесники обнаружили на пожарище маленького брошенного жеребенка - лошадку Пржевальского, который бродил один, нуждался в опеке и оперативной помощи ветеринаров.

Двухнедельного малыша удалось быстро и беспрепятственно перевезти через КПП, а затем его забрали волонтеры-зоозащитники, которые недавно прибыли в заповедник, чтобы по помочь животным.

После этого кроху-пржевальца отвезли в приют для диких животных при конноспортивном клубе "Магнат" под Киевом, рассказали в Радиационно-экологическом биосферном заповеднике в зоне отчуждения на странице в Facebook.

Отмечается, что конек Пржевальского (на самом деле это самочка) уже осваивается в новом доме.

"Специалисты Приюта заметили у него ожоги от блуждания по пожарищу. Еще у него оказались колики... То есть, жеребенку придется поправлять здоровье с новыми родителями. Надеемся, у него все будет хорошо", - говорится в сообщении.

Видео: В Чернобыльской зоне волонтеры спасли от пожара жеребенка Пржевальского

В Приюте для диких животных рассказали в Facebook, что для нового обитателя заказали дорогое, необходимое специальное молоко.

"Ветеринары делают все, что могут. Она очень крохотная - меньше месяца от роду... Просим поддержать нас! Это краснокнижная лошадка, но главное,- это ребенок и она ищет в нас родителей и заботу", - обратились они к неравнодушным, желающим оказать помощь пострадавшему от пожаров под Чернобылем редкому животному.

Жеребенка Пржевальского нашли на пожарище в Чернобыльской зоне - животное спасли волонтеры (Фото: facebook.com/lvitsaYana)

Добавим, что в Чернобыльском биосферном заповеднике рассказали, что предварительно из-за пожаров в зоне отчуждения ни одна лошадь Пржевальского не погибла.

"Крупные животные и птицы, как правило, избегают огня, благодаря перемещению. Животные малого и среднего размера - амфибии, рептилии, мышевидные грызуны - находятся в зоне риска. Они не могут быстро убежать от огня и задымления", - рассказали специалисты заповедника.

Лошади Пржевальского в XX веке были истреблены в естественной среде в Монголии, но сохранился в зоопарках, после чего состоялась реинтродукция в природу. Сейчас это единственный представитель ряда непарнокопытных в дикой фауне Украины - их разводят в заповеднике Аскания-Нова, а в Чернобыльской зоне отчуждения с 1998 года существует дикая популяция лошадей.

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