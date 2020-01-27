Чернобыльская аномальная зима: появились впечатляющие фото животных

Чернобыльская зона отчуждения стала местом, где привольно себя чувствуют дикие животные, отдыхая от присутствия человека и наслаждаясь аномально теплой зимой этого года. Моменты из жизни "обитателей Чернобыля" - в материале Styler.

Новые снимки природы появились на Facebook-странице Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного заповедника.

В этот раз фотографу удалось с близкого расстояния запечатлеть двух красавцев-лосей, которые немного с опаской позировали перед камерой в лесу.

"Лоси. Прогулка", - подписал снимки фотограф.

Лоси в Чернобыльском заповеднике (фото: Станислав Гуменюк, facebook.com/zapovidnyk2018)

К слову, украинские ученые говорят, что в Чернобыльской зоне при отсутствии людей восстанавливается дикая природа и появились уникальные для страны виды животных. Теперь там можно встретить медведя и даже зубра. Также там удалось развести исчезнувший вид - лошадей Пржевальского.

Отметим, что аномальная зима в Украине позволила многим животным пережить эти месяцы без лишнего стресса, но в то же время у некоторых видов сбились "биологические часы". Так, в Одесской области начали гнездиться птицы, а рыбы - нереститься.