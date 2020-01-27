Чорнобильська аномальна зима: з'явилися вражаючі фото тварин

Чорнобильська зона відчуження стала місцем, де привільно почуваються дикі тварини, відпочиваючи від присутності людини і насолоджуючись аномально теплою зимою цього року. Моменти з життя "мешканців Чорнобиля" - в матеріалі Styler.

Нові знімки природи з'явилися на Facebook-сторінці Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного заповідника.

На цей раз фотографу вдалося з близької відстані зняти двох красенів-лосів, які трохи з острахом позували перед камерою в лісі.

"Лосі. Прогулянка", - підписав знімки фотограф.

Лосі в Чорнобильському заповіднику (фото: Станіслав Гуменюк, facebook.com/zapovidnyk2018)

До речі, українські вчені говорять, що в Чорнобильській зоні при відсутності людей відновлюється дика природа і з'явились унікальні для країни види тварин. Тепер там можна зустріти ведмедя і навіть зубра. Також там вдалося розвести зниклий вид - коней Пржевальського.

Зазначимо, що аномальна зима в Україні дозволила багатьом тваринам пережити ці місяці без зайвого стресу, але водночас у деяких видів збилися "біологічні годинники". Так, в Одеській області почали гніздитися птахи, а риби - нереститися.