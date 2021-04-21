ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Чернобыле заметили уникальную птицу: самый маленький в мире

Новина українською → Чернобыль, Среда 21 апреля 2021 08:33
В Чернобыле заметили уникальную птицу: самый маленький в мире В Чернобыле сняли на фото уникального орла-карлика (Коллаж РБК-УКраина)
Автор: Анна Шиканова

В заброшенном селе на территории Чернобыльского заповедника заметили карликового орла, который внесен в Красную книгу Украины. Для зоны отчуждения такая птица – большая редкость и специалисты считают, что орел бродячий.

Об этом написал в Facebook научный сотрудник Чернобыльского заповедника Сергей Домашевский. Ему удалось сфотографировать самого маленького орла в мире.

Он сообщил, что карликового орла удалось заснять на окраине заброшенного села Беневка, которое расположено в 10 километрах от Чернобыльской атомной станции.

"Вчера был плодотворный день. Нашел новое гнездо черного аиста и отметил впервые для зоны отчуждения пребывание орла-карлика. Если присутствием черного аиста в Полесье никого не удивишь, то орел-карлик редкость", - написал Домашевский.

Он добавил, что этого вида редкой птицы не замечали в зоне отчуждения до 2008 года, а также не было его и в белорусской части зоны.

"Вероятно, птица бродячая, но все равно придется это место посетить еще раз. Окрестности села Беневка. 19.04.2021", - сообщил научный сотрудник Чернобыльского заповедника.

В Чернобыле заметили уникальную птицу: самый маленький в мире

В Чернобыле сняли на фото уникального орла-карлика

Орел-карлик считается самым маленьким орлом в мире. Его вес составляет от 600 до 900 граммов, длина тела 45-55 см, размах крыльев – 110-130 см. Эта птица внесена в Красную книгу Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чернобыле покрасовались перед камерой исчезнувшие животные.

А также рассказывали о том, что в Чернобыле впервые заметили птицу с голосом человека.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Чернобыль
LITE
Праздник 21 апреля: самые важные запреты и приметы этого дня, кто именинник
Праздник 21 апреля: самые важные запреты и приметы этого дня, кто именинник