В Чернобыле заметили уникальную птицу: самый маленький в мире

В заброшенном селе на территории Чернобыльского заповедника заметили карликового орла, который внесен в Красную книгу Украины. Для зоны отчуждения такая птица – большая редкость и специалисты считают, что орел бродячий.

Об этом написал в Facebook научный сотрудник Чернобыльского заповедника Сергей Домашевский. Ему удалось сфотографировать самого маленького орла в мире.

Он сообщил, что карликового орла удалось заснять на окраине заброшенного села Беневка, которое расположено в 10 километрах от Чернобыльской атомной станции.

"Вчера был плодотворный день. Нашел новое гнездо черного аиста и отметил впервые для зоны отчуждения пребывание орла-карлика. Если присутствием черного аиста в Полесье никого не удивишь, то орел-карлик редкость", - написал Домашевский.

Он добавил, что этого вида редкой птицы не замечали в зоне отчуждения до 2008 года, а также не было его и в белорусской части зоны.

"Вероятно, птица бродячая, но все равно придется это место посетить еще раз. Окрестности села Беневка. 19.04.2021", - сообщил научный сотрудник Чернобыльского заповедника.

В Чернобыле сняли на фото уникального орла-карлика

Орел-карлик считается самым маленьким орлом в мире. Его вес составляет от 600 до 900 граммов, длина тела 45-55 см, размах крыльев – 110-130 см. Эта птица внесена в Красную книгу Украины.