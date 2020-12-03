В Чернобыле впервые заметили птицу с голосом человека (фото)

Чернобыльский заповедник (фото: Денис Вишневский / facebook.com/zapovidnyk2018)

В Чернобыльской зоне отчуждения возле атомной электростанции в четверг, 3 декабря, впервые заметили редкую для Украины краснозобую гагару.

Об этом рассказал научный сотрудник Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника Сергей Домашевский в своем Facebook.

Эта птица попала в объектив его фотоаппарата, когда кружила над поверхностью пруда-охладителя возле ЧАЭС и даже плескалась в воде (они прекрасно плавают и ныряют, а при опасности могут почти полностью погрузиться под воду).

"Краснозобая гагара (Gavia stellata) стала еще одним новым видом заповедника. Пруд-охладитель ЧАЭС, 3.12.2020 г.", - подписал Домашевский снимки.

Краснозобая гагара в Чернобыльской зоне (фото: facebook.com/domashevsky)

Таким образом список птиц Чернобыльского заповедника сегодня пополнился еще одним - новым видом, ведь раньше краснозобых гагар здесь ни разу не регистрировали.

Как объясняют орнитологи, сезонные миграции краснозобых гагар изучены недостаточно. На черноморские зимовки они летят через центральные области европейской части и Украины.

Характерная особенность краснозобых гагар - их очень специфический голос, который по тембру может напоминать стон человека или вой волка, а то и хриплое карканье вороны одновременно с гусиным голготаньем. Такие крики они издают во время своих "брачных песен", во время полета и при чувстве опасности.

В открытых источниках можно послушать, как звучит их необычный голос.

Видео: Птица с "человеческим голосом" краснозобая гагара

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