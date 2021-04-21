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У Чорнобилі помітили унікального птаха: найменший у світі

Новость на русском → Чорнобиль, Середа 21 квітня 2021 08:33
У Чорнобилі помітили унікального птаха: найменший у світі У Чорнобилі зняли на фото унікального орла-карлика (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У покинутому селі на території Чорнобильського заповідника помітили карликового орла, який внесений до Червоної книги України. Для зони відчуження такий птах-велика рідкість і фахівці вважають, що орел бродячий.

Про це написав у Facebook науковий співробітник Чорнобильського заповідника Сергій Домашевський. Йому вдалося сфотографувати найменшого орла у світі.

Він повідомив, що карликового орла вдалося зняти на околиці покинутого села Бенівка, яке розташоване за 10 кілометрів від Чорнобильської атомної станції.

"Вчора був плідний день. Знайшов нове гніздо чорної лелеки та відзначив вперше для зони відчуження перебування орла-карлика. Якщо присутністю чорної лелеки в Поліссі нікого не здивуєш, то орел-карлик рідкість", - написав Домашевський.

Він додав, що цього виду рідкісного птаха не помічали в зоні відчуження до 2008 року, а також не було його і в білоруській частині зони.

"Ймовірно, птах бродячий, але все одно доведеться це місце відвідати ще раз. Околиці села Бенівка. 19.04.2021", - повідомив науковий співробітник Чорнобильського заповідника.

У Чорнобилі помітили унікального птаха: найменший у світі

У Чорнобилі зняли на фото унікального орла-карлика

Орел-карлик вважається найменшим орлом у світі. Його вага становить від 600 до 900 грамів, довжина тіла 45-55 см, розмах крил – 110-130 см. Цей птах внесений до Червоної книги України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чорнобилі покрасувалися перед камерою зниклі тварини.

А також розповідали про те, що у Чорнобилі вперше помітили птаха з голосом людини.

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