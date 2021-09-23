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В Чернобыле зафиксировали странную природную аномалию: фото необычного сюрприза

Автор: Тетяна Самарук

В Чернобыле в конце сентября зафиксировали природную аномалию. В частности, там сейчас расцвели каштаны.

Об этом сообщил Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗВ.

Так, на улице Советской посреди дождливой осени расцвели каштаны.

"Дождливая осень подарила тем, кто работает или посещает зону отчуждения, необычный сюрприз - в Чернобыле, на улице Советской цветут каштаны. Среди пожелтевших листьев можно рассмотреть зелененькие, свеженькие листочки и цветочки", - говорится в сообщении.

Как известно, в Чернобыльской зоне иногда происходят чрезвычайные вещи.

В Чернобыльской зоне расцвели каштаны (facebook.com/cotiz.org.ua)

Недавно в Чернобыль вернулись медведи, которых здесь не было 100 лет. Исследователи говорят, что они снова облюбовали Чернобыль из-за отсутствия здесь людей. На камеру животные попадают благодаря фотоловушкам.

Также мы писали, что в Чернобыле показали очень осторожную и робкую птицу. Речь идет о фазана. Он всегда очень осторожен и робок и при первой возможности убегает.

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Чернобыль