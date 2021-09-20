В Чернобыле показали очень осторожную и робкую птицу: постоянно убегает (фото)

В Чернобыльском заповеднике показали птицу, увидеть которую является настоящей удачей. Речь идет о фазане. Он всегда очень осторожен и робок и при первой возможности убегает.

"Почему спрятался? Потому что фазан - очень осторожная и робкая птица. При первой возможности пытается убежать. А такие возможности у фазана возникают довольно часто. Кто только не охотится на этого пернатого прыгуна (прыгает и бегает он действительно лучше, чем летает). Фазаном любят полакомиться волки, лисы, совы и крупные хищные птицы", - рассказали на страничке.

Фазан в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Обыкновенный фазан живет в лесах с подлеском, или в зарослях кустарника. Держится преимущественно возле воды, в зарослях по долинам рек и берегам озер, в густых лесных зарослях, богатых вьющимися и колючими кустарниками и прерывающихся небольшими лесными полянками, или в кустарниках по обочинам полей.

Зимой фазан прячется в самых густых, защищенных от ветра местах. Выходит на кормежку после восхода солнца и возвращается до его захода.