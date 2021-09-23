У Чорнобилі зафіксували дивну природну аномалію: фото незвичайного сюрпризу

У Чорнобилі наприкінці вересня зафіксували природну аномалію. Зокрема, там зараз розквітли каштани.
Про це повідомив Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ.
Так, на вулиці Радянській посеред дощової осені розцвіли каштани.
"Дощова осінь подарувала тим, хто працює або відвідує зону відчуження, незвичайний сюрприз - в Чорнобилі, на вулиці Радянській квітнуть каштани. Серед пожовклого листя можна роздивитись зелененьке, свіженьке листячко й квіточки", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, у чорнобильській зоні іноді стаються надзвичайні речі.
У Чорнобильській зоні розцвіли каштани (facebook.com/cotiz.org.ua)
Нещодавно у Чорнобиль повернулися ведмеді, яких тут не було 100 років. Дослідники кажуть, що вони знову облюбували Чорнобиль через відсутність тут людей. На камеру тварини потрапляють завдяки фотопасткам.
Також ми писали, що у Чорнобилі показали дуже обережного і боязкого птаха. Йдеться про фазана. Він завжди дуже обережний і боязкий і при першій нагоді тікає.