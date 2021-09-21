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В Чернобыль вернулись медведи, которых тут не было 100 лет: уникальные кадры

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Чернобыль, Вторник 21 сентября 2021 18:43
В Чернобыль вернулись медведи, которых тут не было 100 лет: уникальные кадры Фото: В Чернобыле снова увидели медведей (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльской зоне отчуждения снова заметили популяцию медведей. Эти животные покинули места около 100 лет назад и теперь они снова вернулись.

Об этом сообщается в сюжете BBC.

Исследователь зоны ЧАЭС Сергей Гащак полагает, что медведи снова облюбовали Чернобыль из-за отсутствия здесь людей.

Зоологи даже измеряют животных и устанавливают специальные калибровочные столбики перед камерами. Предполагается, что животные приходят в зону отчуждения из Беларуси.

"Медведи… скорее всего, приходят к нам из Беларуси. Мы не знаем пока сколько их тут. Не исключено, что некоторые особи уже живут тут постоянно", - рассказал исследователь зоны.

На камеру животные попадают благодаря фотоловушкам. На видео один из мишек, похоже, заметил, что его снимают.

Отмечается, что высота животных около метра в холке.

Кстати, первые следы медведей обнаружили тут в 2013 году после их долгого отсутствия.

Как мы ранее писали, в Чернобыле показали очень осторожную и робкую птицу, которая всех боится.

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Чернобыль
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