В Чернобыле показали животных, которые в заснеженном лесу вышли на поиск еды

В Чернобыльском заповеднике показали животных, которые в заснеженном лесу ищут еду. Фотографию удалось с делать с помощью фотоловушки.

"Праздники по праздникам, а на работу, прогулку или поиск пищи выйти надо… Фотография с фотоловушки", - говорится в сообщении.

Олени в Чернобыле попались на фотоловушку (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Отметим, что фотоловушка или лесная камера предназначена для съемки животных без участия человека. В ней есть автоматический запуск, который срабатывает от датчика движения. Современные цифровые фотоловушки обладают также функцией видеокамеры.

Напомним, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник находится на территории Иванковского и Вышгородского районов. Его площадь составляет 226964,7 га.

Он был основан в 2016 году и занимает пойму и долину реки Припять, а также включает ее притокиː Уж и Брагинка. Кроме того заповедник является местом гнездования и миграции свыше 250 видов птиц.