У Чорнобилі показали тварин, які в засніженому лісі вийшли на пошук їжі

У Чорнобильському заповіднику показали тварин, які в засніженому лісі шукають їжу. Фотографію вдалося з робити за допомогою фотопастки.

"Свята у свята, а на роботу, прогулянку або пошук їжі вийти треба... фотографія з фотопастки", - йдеться в повідомленні.

Олені в Чорнобилі попалися на фотопастку (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Зазначимо, що фотопастка або лісова камера призначена для зйомки тварин без участі людини. У ній є автоматичний запуск, який спрацьовує від датчика руху. Сучасні цифрові фотопастки володіють також функцією відеокамери.

Нагадаємо, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник знаходиться на території Іванківського та Вишгородського районів. Його площа становить 226964,7 га.

Він був заснований в 2016 році і займає заплаву і долину річки Прип'ять, а також включає її притокиː Уж і Брагинка. Крім того заповідник є місцем гніздування та міграції понад 250 видів птахів.