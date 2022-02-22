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В Чернобыле показали "украшение заповедника". Вы только взгляните на этих зверей-малышей

Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике в камеру фотоловушек попали животные, которые более полувека назад исчезли из дикой природы, но нашли свое пристанище в нашей зоне отчуждения. Речь идет о лошадях Пржевальского, а вернее, об их потомстве.

Снимок малышей показали на официальной странице заповедника в Facebook.

"Мы знаем, что вы любите лошадей Пржевальского. Но их малыши, будто игрушечные лошадки – милота зашкаливает. Кадр из фотоловушки", - подписали милое фото.

Жеребенок лошади Пржевальского попал на фото в Чернобыле (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

В комментариях подписчики отметили, что так приятно наблюдать, что жизнь продолжается.

  • Як приємно, що життя продовжується.
  • Гарнюні, аж чмокнуть хочеться.
  • Красені!
  • Красені!!! Окраса Чорнобильського заповідника.

Что мы знаем об этих животных

Последний раз в дикой природе этих животных видели в 1969 году в среде их обитания - Монголии. Численность лошадей начала резко сокращаться зимой 1944-1945 годов из-за лютых морозов (температура достигала 40 градусов и ниже) и бураны.

Лошадь Пржевальского появилась в Чернобыльской заповедной зоне более 15 лет назад. Тогда в качестве эксперимента привезли 36 животных, а к 2008 году их популяция удвоилась. Уже в 2018 году поголовье лошадей тут составляло 110 особей. К счастью, сейчас они размножаются.

Как мы ранее писали, в Чернобыле показали птицу редкой красоты, которая очень боится людей.

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Чернобыль