У Чорнобилі показали "прикрасу заповідника". Ви тільки погляньте на цих звірів-малюків

"Ми знаємо, що ви любите коней Пржевальського. Але їх малюки, ніби іграшкові конячки - милота зашкалює. Кадр з фотопастки", - підписали миле фото.

Лоша коня Пржевальського потрапив на фото в Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

У коментарях підписники відзначили, що так приємно спостерігати, що життя триває.

Як приємно, що життя продовжується.

Гарнюні, аж цмокнути хочеться.

Красені!

Красені!!! Прикраса Чорнобильського заповідника.

Що ми знаємо про цих тварин

Останній раз в дикій природі цих тварин бачили в 1969 році в середовищі їх проживання - Монголії. Чисельність коней почала різко скорочуватися взимку 1944-1945 років через люті морози (температура досягала 40 градусів і нижче) і бурани.

Кінь Пржевальського з'явився в Чорнобильській заповідній зоні понад 15 років тому. Тоді в якості експерименту привезли 36 тварин, а до 2008 року їх популяція подвоїлася. Вже в 2018 році поголів'я коней тут становило 110 особин. На щастя, зараз вони розмножуються.