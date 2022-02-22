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У Чорнобилі показали "прикрасу заповідника". Ви тільки погляньте на цих звірів-малюків

Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику в камеру фотопасток потрапили тварини, які понад півстоліття тому зникли з дикої природи, але знайшли свій притулок в нашій зоні відчуження. Йдеться про коней Пржевальського, а вірніше, про їх потомство.

Знімок малюків показали на офіційній сторінці заповідника в Facebook.

"Ми знаємо, що ви любите коней Пржевальського. Але їх малюки, ніби іграшкові конячки - милота зашкалює. Кадр з фотопастки", - підписали миле фото.

Лоша коня Пржевальського потрапив на фото в Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

У коментарях підписники відзначили, що так приємно спостерігати, що життя триває.

  • Як приємно, що життя продовжується.
  • Гарнюні, аж цмокнути хочеться.
  • Красені!
  • Красені!!! Прикраса Чорнобильського заповідника.

Що ми знаємо про цих тварин

Останній раз в дикій природі цих тварин бачили в 1969 році в середовищі їх проживання - Монголії. Чисельність коней почала різко скорочуватися взимку 1944-1945 років через люті морози (температура досягала 40 градусів і нижче) і бурани.

Кінь Пржевальського з'явився в Чорнобильській заповідній зоні понад 15 років тому. Тоді в якості експерименту привезли 36 тварин, а до 2008 року їх популяція подвоїлася. Вже в 2018 році поголів'я коней тут становило 110 особин. На щастя, зараз вони розмножуються.

Як ми раніше писали, у Чорнобилі показали птаха рідкісної краси, яка дуже боїться людей.

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Чорнобиль