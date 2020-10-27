В Чернобыле показали самую крохотную птицу-хищника: весит 80 граммов

В Чернобыле водится самая маленькая сова в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Чернобыльском заповеднике показали крохотную птицу-хищницу

В Чернобыльском заповеднике водится сычик воробьиный - это самая маленькая сова в Украине. Эта птичка является хищницей, несмотря на свой миниатюрный вес - всего 80 граммов. В заповеднике таких птиц осталось приблизительно 40 пар. Об этом сообщили на странице Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Отмечается, что сычик оседает на определенных местах, но молодые птицы откочевывают на юг. В отличие от многих видов сов, он охотится с утра до вечерних сумерек. Питается птичка мелкими животными - мышевидными грызунами и мелкими птицами.

Если сычик дает о себе знать голосом или визуально, его начинают преследовать стаи птиц, которые громко кричат. Поэтому эта крошечная сова охотится из засады, преждевременно скрываясь от постороннего глаза. Она обычно гнездится в дуплах дятлов. Под такими поселениями часто можно увидеть остатки добычи, которые самка выкидывает из гнезда, делая уборку.

Перед зимовкой птицы начинают заготавливать в отдельных дуплах пищу - мелких птиц и млекопитающих - мышей, полевок. Фотографы имеют прекрасную возможность снять птичку, так как ее характер спокойный и уверенный.

В Чернобыле показали птицу-хищницу (фото: Сергей Домашевский)

Ранее мы писали также, что в Чернобыльском заповеднике показали на красивых фотоснимках невероятной красоты природу, которая отдыхает от людей.

Также мы писали, что в Чернобыле показали родственника колибри, который не умеет ходить по земле.