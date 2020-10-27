У Чорнобилі показали крихітну пташку-хижака: важить 80 грамів

У Чорнобилі водиться найменша сова в Україні (колаж РБК-Україна)

В Чорнобильському заповіднику показали крихітну пташку-хижака

У Чорнобильському заповіднику водиться сичик горобиний - це найменша сова в Україні. Ця пташка є хижачкою, незважаючи на свою мініатюрну вагу - всього 80 грамів. У заповіднику таких птахів залишилося приблизно 40 пар. Про це повідомили на сторінці Facebook Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Наголошується, що сичик осідає на певних місцях, але молоді птахи відкочовують на південь. На відміну від багатьох видів сов, він полює з ранку до вечірніх сутінків. Пташка живиться дрібними тваринами - мишоподібними гризунами та дрібними птахами.

Якщо сичик дає про себе знати голосом або візуально, його починають переслідувати зграї птахів, які голосно кричать. Тому ця крихітна сова полює із засідки, передчасно ховаючись від стороннього ока. Вона звичайно гніздиться в дуплах дятлів. Під такими поселеннями часто можна побачити залишки здобичі, які самка викидає з гнізда, роблячи прибирання.

Перед зимівлею птахи починають заготовляти в окремих дуплах їжу - дрібних птахів і ссавців - мишей, полівок. Фотографи мають прекрасну можливість зняти пташку, бо її характер спокійний і впевнений.

В Чорнобилі показали птаха-хижака (фото: Сергій Домашевський)

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