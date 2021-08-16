В Чернобыле показали, как самая большая птица купается в пруду-охладителе реактора

Этот красавец является одним из крупнейших представителей хищных птиц Евразии. Размах крыльев взрослой особи составляет 2,5 метра.

"Чтобы рыбу съесть, надо в воду лезть. Это касается и самой крупной птицы Чернобыльского заповедника - орлана-белохвоста, в меню которого едва ли не основное место занимает всякая живность, связанная с водоемами - рыба и водно-болотные птицы", - подписано фото.

Фото: Орлан-белохвост в Чернобыле (Сергей Домашевский, facebook.com/zapovidnyk2018)

Орлан-белохвостм - самая большая птица, которая встречается на просторах Чернобыльского заповедника. Сейчас на территории заповедника проживает не менее 15 пар орланов. Местная популяция состоит из оседлых птиц.

Зимой же птиц становится больше (до 55 особей) за счет птиц северных популяций из Беларуси, Прибалтики, Скандинавии и России, которые летят сюда на зимовку.

Интересно, что основа поживы орланов - погибшие животные или остатки животных, добытых волками. В гнездовой период они питаются рыбой, птицами и небольшими животными.

Для справки:

Пруд-охладитель - искусственный открытый водоем который предназначался для охлаждения нагретой воды в реакторах энергоблоков Чернобыльской АЭС.

Водоем сооружен на месте старого русла реки Припять, и имеет около семи метров высоты над уровнем реки. На берегу пруда была сооружена насосная станция, которая непрерывно закачивала воду из реки Припять, тем самым в водоеме постоянно поддерживался уровень воды.

До катастрофы в 1986 году площадь водоема составляла 22,9 квадратных километров, максимальная глубина - 20 метров.

Известно, что ночью 26 апреля, на водоеме находились рыбаки. Некоторые из них впоследствии умерли от лучевой болезни.