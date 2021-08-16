В Чорнобилі показали, як набільший птах купається в ставку-охолоджувачу реактора

Цей красень є одним із найбільших представників хижих птахів Євразії. Розмах крил дорослої особини складає 2,5 метри.

"Щоб рибу з’їсти, треба у воду лізти. Це стосується і найбільшого птаха Чорнобильського заповідника - орлана-білохвоста, в меню якого чи не основне місце посідає всяка живність, пов’язана з водоймами - риба та водно-болотні птахи", - підписано фото.

Фото: Орлан-білохвіст в Чорнобилі (Сергій Домашевський, facebook.com/zapovidnyk2018)

Орлан-білохвіст – найбільший птах, який зустрічається на теренах Чорнобильського заповідника. Наразі на території заповідника мешкає щонайменше 15 пар орланів. Місцева популяція складається з осілих птахів.

Взимку ж птахів стає більше (до 55 особин) за рахунок птахів північних популяцій з Білорусі, Прибалтики, Скандинавії і Росії, які летять сюди на зимівку.

Цікаво, що основа поживи орланів - загиблі тварини або залишки тварин, здобутих вовками. У гніздовий період вони харчуються рибою, птахами і невеликими тваринами.

Для довідки:

Став-охолоджувач (водойма-охолоджувач) - штучна відкрита водойма яка призначалася для охолодження нагрітої води в реакторах енергоблоків Чорнобильської АЕС.

Водойма споруджена на місці старого русла річки Прип'ять, і має близько семи метрів висоти над рівнем річки. На березі ставка була споруджена насосна станція, яка безперервно закачувала воду з річки Прип'ять, тим самим у водоймі постійно підтримувався рівень води.

До катастрофи в 1986 році площа водойми складала 22,9 квадратних кілометрів, максимальна глибина - 20 метрів.

Відомо, що вночі 26 квітня, на водоймі перебували рибалки. Деякі з них згодом померли від променевої хвороби.