В Чернобыле удалось поймать на фото грациозное, но очень пугливое животное

В Чернобыле показали на фото грациозное животное, которое восхищает своей красотой, но при этом оно очень пугливо. Речь идет о косуле, котору также называют сарной или просто дикой козой.

"Тонконогие, грациозные, прыгучие и пугливые. Правда, боятся они хищников или непонятных и угрожающих звуков. А вот боднуть своего родственника - особенно, если ты самец и имеешь рога, это - быстро. Или поиграть в редколесье, не подозревая о зорком "глазе" фотоловушки", - подписан яркий кадр.

Фото: Косули, живущие в Чернобыльском заповеднике (facebook.com/watch/zapovidnyk2018)

Отметим, что в Чернобыльском заповеднике животные чувствуют себя очень вольготно. Зона отчуждения стала для них настоящим раем, после того, как человек вынужден был оставить эти места.

Недавно сотрудники охранной территории опубликовали видео, которое продемонстрировало тайную жизнь животных.

Літо. Заповідник. Зелений світ. Комфортний дім для мешканців зони відчуження. Пориньте в чудову атмосферу місця, де природа може бути собою… Відео Тімура Омера. #чорнобильськийзаповідник #chornobyl_reserve #чернобыльскийзаповедник Posted by Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник on Sunday, June 13, 2021

Видео: Как живут животные Чернобыля (facebook.com/watch/zapovidnyk2018)