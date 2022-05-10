В Чернобыле показали первые фото красавцев-животных после оккупации

В Чернобыле лошади Пржевальского чувствуют себя превосходно. Они наслаждаются весной, несмотря ни на что.

Отмечается, что лошади живы и здоровы.

Лошади Пржевальского в Чернобыле (фото: Станислав Гуменюк)

Что мы знаем об этих животных

Последний раз в дикой природе этих животных видели в 1969 году в среде их обитания - Монголии. Численность лошадей начала резко сокращаться зимой 1944-1945 годов из-за лютых морозов (температура достигала 40 градусов и ниже) и бураны.

Лошадь Пржевальского появилась в Чернобыльской заповедной зоне более 15 лет назад. Тогда в качестве эксперимента привезли 36 животных, а к 2008 году их популяция удвоилась. Уже в 2018 году поголовье лошадей тут составляло 110 особей. К счастью, сейчас они размножаются.