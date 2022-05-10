В Чернобыле показали первые фото красавцев-животных после оккупации
В Чернобыле лошади Пржевальского чувствуют себя превосходно. Они наслаждаются весной, несмотря ни на что.
Первые фото после оккупации заповедника показали на Facebook.
Отмечается, что лошади живы и здоровы.
Лошади Пржевальского в Чернобыле (фото: Станислав Гуменюк)
Что мы знаем об этих животных
Последний раз в дикой природе этих животных видели в 1969 году в среде их обитания - Монголии. Численность лошадей начала резко сокращаться зимой 1944-1945 годов из-за лютых морозов (температура достигала 40 градусов и ниже) и бураны.
Лошадь Пржевальского появилась в Чернобыльской заповедной зоне более 15 лет назад. Тогда в качестве эксперимента привезли 36 животных, а к 2008 году их популяция удвоилась. Уже в 2018 году поголовье лошадей тут составляло 110 особей. К счастью, сейчас они размножаются.
Как мы ранее писали, правила вывоза животных заграницу из Украины изменились.
Также мы сообщали, что украинец из Мариуполя прошел под обстрелами 5 суток с собакой на руках.