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В Чернобыле показали первые фото красавцев-животных после оккупации

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Чернобыль, Вторник 10 мая 2022 12:29
В Чернобыле показали первые фото красавцев-животных после оккупации В Чернобыле показали величественных животных (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыле лошади Пржевальского чувствуют себя превосходно. Они наслаждаются весной, несмотря ни на что.

Первые фото после оккупации заповедника показали на Facebook.

Отмечается, что лошади живы и здоровы.

В Чернобыле показали первые фото красавцев-животных после оккупацииВ Чернобыле показали первые фото красавцев-животных после оккупацииВ Чернобыле показали первые фото красавцев-животных после оккупацииЛошади Пржевальского в Чернобыле (фото: Станислав Гуменюк)

Что мы знаем об этих животных

Последний раз в дикой природе этих животных видели в 1969 году в среде их обитания - Монголии. Численность лошадей начала резко сокращаться зимой 1944-1945 годов из-за лютых морозов (температура достигала 40 градусов и ниже) и бураны.

Лошадь Пржевальского появилась в Чернобыльской заповедной зоне более 15 лет назад. Тогда в качестве эксперимента привезли 36 животных, а к 2008 году их популяция удвоилась. Уже в 2018 году поголовье лошадей тут составляло 110 особей. К счастью, сейчас они размножаются.

Как мы ранее писали, правила вывоза животных заграницу из Украины изменились.

Также мы сообщали, что украинец из Мариуполя прошел под обстрелами 5 суток с собакой на руках.

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Чернобыль
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