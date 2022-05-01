ru ua
Вс, 01 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как теперь вывезти животное за границу: правила для украинцев изменились

Новина українською →
Воскресенье 01 мая 2022 15:11
Как теперь вывезти животное за границу: правила для украинцев изменились Фото: Как вывезти животное заграницу (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

С начала войны многие украинцы спасали своих животных, пытаясь сохранить им жизнь. Некоторые люди вывозили питомцев из страны по упрощенной процедуре - то есть без документов. Сейчас так сделать уже нельзя.

Об этом идет речь на сайте wetgiw.gov.pl.

У людей, направляющихся из Украины в страны ЕС, в частности Польшу, должен быть на своего любимца паспорт ЕС, действительная вакцинация против бешенства.

В случае отсутствия необходимо уведомить компетентное лицо, заполнить заявку и пройти упрощенную процедуру пересечения границы.

Ограничения распространяются на владельцев собак, кошек или хорьков (животных-компаньонов), которые приезжают в Польшу из Украины во время войны.

По каким правилам питомец может пересечь границу:

  • животное правильно идентифицировано с помощью микрочипа, - животное вакцинировано от бешенства и прививка еще действует.
  • у животного есть текущий серологический тест для определения титра антител против бешенства
  • у животного есть действительный паспорт, выданный в одной из стран ЕС или в сертификате о состоянии здоровья, соответствующем образцу, установленному в законодательстве ЕС

Отмечается, что животные, перемещенные во время войны, не нуждаются в серологическом исследовании на титры антител против бешенства.

До 8-недельного возраста маркировка и вакцинация против бешенства не нужны. В этом случае следует получить только разрешение на проезд сопровождающего животного. Меры, связанные с маркировкой и вакцинацией против бешенства, должны быть завершены позже после того, как животному исполнится 8 недель.

Как теперь вывезти животное за границу: правила для украинцев изменились

Как мы ранее писали, украинец из Мариуполя прошел под обстрелами 5 суток с собакой на руках.

Читайте РБК-Украина в Google News
животные
LITE
Она в декрете: Ольга Сумская сказала, почему ее дочь не уезжает из России
Она в декрете: Ольга Сумская сказала, почему ее дочь не уезжает из России