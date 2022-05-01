Как теперь вывезти животное за границу: правила для украинцев изменились

С начала войны многие украинцы спасали своих животных, пытаясь сохранить им жизнь. Некоторые люди вывозили питомцев из страны по упрощенной процедуре - то есть без документов. Сейчас так сделать уже нельзя.

Об этом идет речь на сайте wetgiw.gov.pl.

У людей, направляющихся из Украины в страны ЕС, в частности Польшу, должен быть на своего любимца паспорт ЕС, действительная вакцинация против бешенства.

В случае отсутствия необходимо уведомить компетентное лицо, заполнить заявку и пройти упрощенную процедуру пересечения границы.

Ограничения распространяются на владельцев собак, кошек или хорьков (животных-компаньонов), которые приезжают в Польшу из Украины во время войны.

По каким правилам питомец может пересечь границу:

животное правильно идентифицировано с помощью микрочипа, - животное вакцинировано от бешенства и прививка еще действует.

у животного есть текущий серологический тест для определения титра антител против бешенства

у животного есть действительный паспорт, выданный в одной из стран ЕС или в сертификате о состоянии здоровья, соответствующем образцу, установленному в законодательстве ЕС

Отмечается, что животные, перемещенные во время войны, не нуждаются в серологическом исследовании на титры антител против бешенства.

До 8-недельного возраста маркировка и вакцинация против бешенства не нужны. В этом случае следует получить только разрешение на проезд сопровождающего животного. Меры, связанные с маркировкой и вакцинацией против бешенства, должны быть завершены позже после того, как животному исполнится 8 недель.