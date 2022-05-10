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У Чорнобилі показали перші фото красенів-тварин після окупації

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Чорнобиль, Вівторок 10 травня 2022 12:29
У Чорнобилі показали перші фото красенів-тварин після окупації У Чорнобилі показали величних тварин (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобилі коні Пржевальського відчувають себе чудово. Вони насолоджуються весною, незважаючи ні на що.

Перші фото після окупації заповідника показали на Facebook.

Відзначається, що коні живі і здорові.

У Чорнобилі показали перші фото красенів-тварин після окупаціїУ Чорнобилі показали перші фото красенів-тварин після окупаціїУ Чорнобилі показали перші фото красенів-тварин після окупаціїКоні Пржевальського в Чорнобилі (фото: Станіслав Гуменюк)

Що ми знаємо про цих тварин

Останній раз в дикій природі цих тварин бачили в 1969 році в середовищі їх проживання - Монголії. Чисельність коней почала різко скорочуватися взимку 1944-1945 років через люті морози (температура досягала 40 градусів і нижче) і бурани.

Кінь Пржевальського з'явився в Чорнобильській заповідній зоні більше 15 років тому. Тоді в якості експерименту привезли 36 тварин, а до 2008 року їх популяція подвоїлася. Вже в 2018 році поголів'я коней тут становило 110 особин. На щастя, зараз вони розмножуються.

Як ми раніше писали, правила вивезення тварин закордон з України змінилися.

Також ми повідомляли, що українець з Маріуполя пройшов під обстрілами 5 діб з собакою на руках.

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Чорнобиль
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