В Чернобыле показали крупную птицу-мастера маскировки: найти на фото очень сложно

В Чернобыле показали фото с редкой птицей, которая умеет искусно маскироваться. На снимке крупного хищника довольно сложно заметить. Лишь при внимательном рассмотрении видно, что на сосновой ветке сидит черная птица.

Работники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали красавца в Facebook.

А из комментариев под снимком стало понятно, что перед нами краснокнижный орлан-белохвост, которого в Украине можно встретить редко. И всему виной человеческая деятельность.

"Маскировка 80 уровня. А вы кого-то видите на фото, кроме деревьев и кустарников?" - подписан кадр.

Молодой орлан-белохвост в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Интересно, что оперение взрослого орлана-белохвоста светлее, из-за чего его называют также "сіруватень", а клюв - ярко-желтого цвета.

Белохвост считается одним из крупнейших представителей хищных птиц Евразии. Ведь размах его крыльев достигает 2,5 метров.

Орлана-белохвоста занесено во все три издания "Красной книги Украины" (1980, 1994, 2009). А в последнем издании (2009) он отнесен к категории "редкий".

Главными угрозами и ограничительными факторами для вида сегодня считают лесохозяйственную деятельность, использование земель для развития инфраструктуры, изменение гидрологического режима рек, мелиорацию, браконьерская охот, нелегальная торговля и другие причины.

Ранее в Чернобыле показали на фото редкую птицу-невидимку, которая очень быстро бегает.

Также мы писали, что в Чернобыле исчезла птица, которой полно в каждом дворе.