У Чорнобилі показали крупного птаха-майстра маскування: знайти на фото дуже складно

В Чорнобилі показали фото з рідкісним птахом, який вміє майстерно маскуватися. На знімку великого хижака досить складно помітити. Лише при уважному розгляді видно, що на сосновій гілці сидить чорний птах.

Працівники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника показали красеня у Facebook.

А з коментарів під знімком стало зрозуміло, що перед нами червонокнижний орлан-білохвіст, якого в Україні можна зустріти рідко. І всьому виною людська діяльність.

"Маскування 80 рівня. А ви когось бачите на фото, крім дерев і чагарників?" - підписаний кадр.

Молодий орлан-білохвіст в Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Цікаво, що оперення дорослого орлана-білохвоста світліше, через що його називають також "сіруватень", а дзьоб - яскраво-жовтого кольору.

Білохвіст вважається одним з найбільших представників хижих птахів Євразії. Адже розмах його крил досягає 2,5 метри.

Орлана-білохвоста занесено в усі три видання "Червоної книги України" (1980, 1994, 2009). А в останньому виданні (2009) він віднесений до категорії "рідкісний".

Головними загрозами та обмежувальними факторами для виду сьогодні вважають лісогосподарську діяльність, використання земель для розвитку інфраструктури, зміну гідрологічного режиму річок, меліорацію, браконьєрське полювання, нелегальну торгівлю та інші причини.

Раніше в Чорнобилі показали на фото рідкісного птаха-невидимку, який дуже швидко бігає.

Також ми писали, що у Чорнобилі зник птах, якого повно в кожному дворі.