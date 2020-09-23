В Чернобыль вернулся пропавший вид диких животных: не видели больше ста лет

В Чернобыльской области после аварии на атомной электростанции вымерло огромное количество диких животных. Некоторые виды животных также мигрировали с загрязненных территорий. Однако есть вид, который ушел из лесов Чернобыльской зоны задолго до трагедии. Исследователь Сергей Гащак рассказал, что в лесу в области снова можно встретить бурого медведя.

Как рассказывает исследователь, вероятнее всего медведи "мигрируют" в Украину из Беларуси. Об этом рассказывает "Вокруг света".

"Из-за отсутствия людей к нам вернулись медведи. Они скорее всего приходят к нам из Беларуси. Мы не знаем пока сколько их тут. Не исключено, что некоторые особи уже живут тут постоянно. Размножаются ли они у нас — тоже неизвестно. Но это только начало", — рассказал исследователь зоны Сергей Гащак.

Также в зоне замечено значительное количество рысей и волков. Волки пришли на территорию зоны также, вероятно, из Беларуси.

Сообщается, что бурого медведя не видели в лесах Чернобыльской зоны больше ста лет.

Напомним, что ранее в Чернобыльской зоне сняли животное, которое не подпускает к себе близко. Это произошло 15 сентября, когда ученые ехали на изучение водоема.

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