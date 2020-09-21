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В Чернобыльской зоне сняли животное, которое не подпускает к себе близко

Чернобыль, Понедельник 21 сентября 2020 11:11
В Чернобыльской зоне сняли животное, которое не подпускает к себе близко
Волка в Чернобыльском заповеднике сняли на фото (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В сети показали фото волка в Чернобыльской зоне

В Чернобыльской зоне удалось снять на фото животное, которое очень редко подпускает к себе близко. Камера запечатлела волка возле озера Глубокое, возле дамбы. Это произошло 15 сентября, когда ученые ехали на изучение водоема. Снимок опубликовали на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Утром 15 сентября, когда ученые ехали на очередное исследование озера Глубокое, на дамбе им встретился волк. Он обратил на людей внимание, но не собирался подпускать к себе близко. Зверь смотрел своими выразительными желтыми глазами, и когда заметил, что фотограф пытается подойти ближе, быстро убежал", - сказано в сообщении на странице.

Кстати, у себя на странице в Facebook фотограф отметил, что в Чернобыле ему удалось также увидеть лосей и оленей.

"За 6 дней работы в зоне было 3 встречи с одиночными волками. Часто встречались олени и лоси", - написал Сергей Домашевский.

В Чернобыльской зоне сняли животное, которое не подпускает к себе близкоВ Чернобыле замечены лоси и олени (фото: facebook.com/domashevsky)

В Чернобыльской зоне сняли животное, которое не подпускает к себе близкоВ Чернобыле сфотографировали волка (фото: facebook.com/domashevsk)

Как мы ранее писали, в Чернобыле показали на фото невероятной красоты природу, что отдыхает от людей.

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