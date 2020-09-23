У Чорнобиль повернувся зниклий вид диких тварин: не бачили більше ста років

У Чорнобильській області після аварії на атомній електростанції вимерла величезна кількість диких тварин. Деякі види тварин також мігрували з забруднених територій. Однак є вид, який пішов з лісів Чорнобильської зони задовго до трагедії. Дослідник Сергій Гащак розповів, що в лісі в області знову можна зустріти бурого ведмедя.

Як розповідає дослідник, найімовірніше ведмеді "мігрують" в Україну з Білорусі. Про це розповідає "Навколо світу".

"Через відсутність людей до нас повернулися ведмеді. Вони, швидше за все, приходять до нас з Білорусі. Ми не знаємо поки скільки їх тут. Не виключено, що деякі особини вже живуть тут постійно. Чи розмножуються вони в нас — теж невідомо. Але це тільки початок", — розповів дослідник зони Сергій Гащак.

Також у зоні помічено значну кількість рисей і вовків. Вовки прийшли на територію зони також, ймовірно, з Білорусі.

Повідомляється, що бурого ведмедя не бачили в лісах Чорнобильської зони понад сто років.

Нагадаємо, що раніше у Чорнобильській зоні зняли тварину, яка не підпускає до себе близько. Це сталося 15 вересня, коли вчені їхали на вивчення водойми.

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