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Чорнобиль: стала відома дата прем'єри серіалу в Україні

STYLERФільми і серіали    10.06.2019 - 11:45
Чорнобиль: стала відома дата прем'єри серіалу в Україні
Серіал "Чорнобиль" покажуть на 1+1 (кадр з відео)

Найпопулярніший у світі серіал "Чорнобиль" покажуть на 1+1

Українська телепрем'єра серіалу "Чорнобиль" відбудеться 18 червня о 20:45 на каналі 1+1. Кращий серіал всіх часів за версією IMDb можна буде дивитися протягом трьох днів - 18, 19 і 20 червня.

Нагадаємо, 5-серійний "Чорнобиль" від HBO описує трагічні події масштабної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, розповідає історії людей, які ліквідовували наслідки вибуху, і показує, що трапилося з тими, хто отримав найбільш сильне радіоактивне опромінення. Зйомки проекту проходили на території Києва, Прип'яті та Литви.

Трейлер серіалу "Чорнобиль"

Американська прем'єра серіалу "Чорнобиль" викликала світовий резонанс і підвищила інтерес до історії вибуху на ЧАЕС. Вже після виходу першої серії мережу заповнили рецензії кінокритиків, оцінки відомих зірок, лідерів думок, захоплені і емоційні відгуки інших глядачів.

"Це емоційна енциклопедія подій, де окремі сцени відтворені з такою точністю хроніки, що просто до мурах. А от із радіацією українцям і всім європейцям треба вчитися жити пліч-о-пліч століттями. І про це після виходу проекту «Чорнобиль» з новою силою заговорили науковці й політики всього світу", - поділився своїми думками ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв.

 

Кадри з серіалу "Чорнобиль"

Зазначимо, що саундтрек до культового серіалу "Чорнобиль" на прохання продюсерів проекту створив муніципальний чоловічий хор "Гомін" у Львові.

Раніше ми писали про те, як на київській Троєщині знімали "Чорнобиль".

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