Черника с радиацией: эксперты проверили ягоды с ярмарок и стихийных базаров

Журналистка сделала контрольную закупку черники и проверила ее в лаборатории. Для проверки ягоды брали на обычных рынках, где есть сертификаты и на стихийных. Интересно, что и там, и там цена одинаковая - 90 гривен за килограмм.

Проверка показала, что все ягоды можно есть. Такой результат журналисты получили впервые за несколько лет. Допустимая норма цезия для дикой черники составляет 500 беккерелей на килограмм. Для фермерской ягоды - только 70 беккерелей.

Самая чистая черника оказалась на ярмарке на Печерске - 24 Бк/кг. В чернике с Лукъяновского рынка почти 135 Бк/кг. Ягода со стихийного рынка возле официального базара показала 181 Бк/кг. Худший результат - у черники возле метро Лесная - 218 Бк/кг.

Пользователи сети жалуются на то, что люди собирают радиоактивную чернику в Чернобыльской зоне и продают ее на стихийных рынках. Также еще опасной для здоровья является ягода с нитратами.

Чем опасен цезий и нитраты

Цезий-137 накапливается в мышцах и других органах. Если в организме будет большая его концентрация, то это приведет к нарушениям работы сердца, почек и печени. Но для этого нужно съесть очень много загрязненной черники.

Нитраты снижают сердечный ритм. Также у человека может начать болеть голова. Симптомы очень похожи на отравление.