Чорниця з радіацією: експерти перевірили ягоди з ярмарків і стихійних базарів

Журналістка зробила контрольну закупівлю чорниці та перевірила її в лабораторії. Для перевірки ягоди брали на звичайних ринках, де є сертифікати і на стихійних. Цікаво, що і там, і там ціна однакова - 90 гривень за кілограм.

Перевірка показала, що всі ягоди можна їсти. Такий результат журналісти отримали вперше за кілька років. Допустима норма цезію для дикої чорниці становить 500 бекерелів на кілограм. Для фермерської ягоди - тільки 70 бекерелів.

Найчистіша чорниця виявилася на ярмарку на Печерську - 24 Бк/кг. У чорниці з Лук'янівського ринку майже 135 Бк/кг. Ягода зі стихійного ринку біля офіційного базару показала 181 Бк/кг. Найгірший результат - у чорниці біля метро Лісова - 218 Бк/кг.

Користувачі мережі скаржаться на те, що люди збирають радіоактивну чорницю в Чорнобильській зоні і продають її на стихійних ринках. Також ще небезпечною для здоров'я є ягода з нітратами.

Чим небезпечний цезій і нітрати

Цезій-137 накопичується в м'язах і інших органах. Якщо в організмі буде велика його концентрація, то це призведе до порушень роботи серця, нирок і печінки. Але для цього потрібно з'їсти дуже багато забрудненої чорниці.

Нітрати знижують серцевий ритм. Також у людини може почати боліти голова. Симптоми дуже схожі на отруєння.