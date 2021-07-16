Не совершайте эти ошибки: как правильно замораживать ягоды на зиму

Ягоды обычно используют в варенье, джемах, конфитюрах или замораживают. Однако хозяйки при заморозке ягод допускают ошибки, которые приводят к разочарованию зимой.

Фрукты, овощи и ягоды стараются заготовить на зиму в достаточном количестве, чтобы получить витамины даже в холодное время года. Способы заготовок есть разные – консервирование, заморозка или сушка.

Как правильно заморозить дары лета на зиму, рассказали в материале " 24 канал ".

Основные ошибки:

Грязные плоды. Ягоды и фрукты перед заморозкой нужно тщательно вымыть и желательно – высушить. После размораживания помыть их будет невозможно и придется либо выбросить, либо употреблять грязные.

Упаковка и маркировка. Пищевая пленка для замораживания не подходит. Самое оптимальное – специальные контейнеры или вакуумные пакеты. Самое важное, чтобы емкость плотно закрывалась, так как даже при низких температурах в морозильной камере запахи могут смешиваться. Пленка от мороза рвется. Не забывайте о наклейках с датой заморозки – они должны быть на всех контейнерах и пакетах.

Заморозка персиков и абрикосов. В свежем виде их замораживать не рекомендуется – они потемнеют. Самое лучшее – разделить их на половинки, выложить в пластиковый контейнер и залить сиропом (200 г сахара на 1 литр воды).

Яблоки. Эти фрукты тоже не стоит замораживать в свежем виде. Превратите яблоки в пюре, а потом поместите в морозильную камеру.

Скорость замораживания фруктов

Если у вашей морозильной камеры есть функция быстрой заморозки – воспользуйтесь ею обязательно. Чем быстрее ягоды будут заморожены, тем лучше они сохранятся, лучше будет их структура и меньше кристаллов льда.

Порции

Не стоит морозить фрукты большими порциями – это неудобно для использования зимой. Большие пакеты придется размораживать и замораживать несколько раз. А это приведет к потере вкуса и структуры. Делайте порционные пакеты или контейнеры – на один раз.

Сахар

Сахар при замораживании использовать можно – например, для клубники. Но нужно сделать такую заготовку правильно – ягоды вымыть, удалить плодоножки. Сложить немного ягод в большую посуду, добавить сахар и перемешать. Когда клубника начнет выделять сок, переложить ее в пластиковый контейнер, в котором будете замораживать.

Важно!

1. Замораживайте только свежие фрукты и ягоды. Они не должны быть мягкими или с повреждениями.

2. Замораживайте в том виде, в котором будете использовать – в виде пюре, половинками, целиком, натертыми.

3. Температура должна быть -18 градусов. В таких условиях фрукты можно хранить 12 месяцев.

4. Замораживайте сезонные продукты, которые зимой купить невозможно или они стоят очень дорого.

5. Из вишни, черешни – всегда вынимайте косточки перед заморозкой.

6. Землянику, малину, черную смородину – лучше хранить в контейнерах или замораживать после измельчения в блендере.