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Черника с радиацией: эксперты проверили ягоды с ярмарок и стихийных базаров

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 21:52
Черника с радиацией: эксперты проверили ягоды с ярмарок и стихийных базаров Фото: черника в Украине в этом году продается без радиации (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Украине начался сезон черники и на базарах появилась долгожданная ягода. Но с ней нужно быть осторожным, поскольку каждый год Госпродпотребслужба находит в чернике Цезий-137 - опасный для человека радионуклид.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Журналистка сделала контрольную закупку черники и проверила ее в лаборатории. Для проверки ягоды брали на обычных рынках, где есть сертификаты и на стихийных. Интересно, что и там, и там цена одинаковая - 90 гривен за килограмм.

Проверка показала, что все ягоды можно есть. Такой результат журналисты получили впервые за несколько лет. Допустимая норма цезия для дикой черники составляет 500 беккерелей на килограмм. Для фермерской ягоды - только 70 беккерелей.

Самая чистая черника оказалась на ярмарке на Печерске - 24 Бк/кг. В чернике с Лукъяновского рынка почти 135 Бк/кг. Ягода со стихийного рынка возле официального базара показала 181 Бк/кг. Худший результат - у черники возле метро Лесная - 218 Бк/кг.

Пользователи сети жалуются на то, что люди собирают радиоактивную чернику в Чернобыльской зоне и продают ее на стихийных рынках. Также еще опасной для здоровья является ягода с нитратами.

Чем опасен цезий и нитраты

Цезий-137 накапливается в мышцах и других органах. Если в организме будет большая его концентрация, то это приведет к нарушениям работы сердца, почек и печени. Но для этого нужно съесть очень много загрязненной черники.

Нитраты снижают сердечный ритм. Также у человека может начать болеть голова. Симптомы очень похожи на отравление.

Напомним, украинские фермеры вырастили черешню рекордных размеров.

Ранее эксперты рассказали, как правильно замораживать ягоды на зиму.

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