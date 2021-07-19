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Чорниця з радіацією: експерти перевірили ягоди з ярмарків і стихійних базарів

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 21:52
Чорниця з радіацією: експерти перевірили ягоди з ярмарків і стихійних базарів Фото: чорниця в Україні в цьому році продається без радіації (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В Україні почався сезон чорниці і на базарах з'явилася довгоочікувана ягода. Але з нею потрібно бути обережним, оскільки щороку Держпродспоживслужба знаходить в чорниці Цезій-137 - небезпечний для людини радіонуклід.

Про це йдеться в сюжеті "Сегодня".

Журналістка зробила контрольну закупівлю чорниці та перевірила її в лабораторії. Для перевірки ягоди брали на звичайних ринках, де є сертифікати і на стихійних. Цікаво, що і там, і там ціна однакова - 90 гривень за кілограм.

Перевірка показала, що всі ягоди можна їсти. Такий результат журналісти отримали вперше за кілька років. Допустима норма цезію для дикої чорниці становить 500 бекерелів на кілограм. Для фермерської ягоди - тільки 70 бекерелів.

Найчистіша чорниця виявилася на ярмарку на Печерську - 24 Бк/кг. У чорниці з Лук'янівського ринку майже 135 Бк/кг. Ягода зі стихійного ринку біля офіційного базару показала 181 Бк/кг. Найгірший результат - у чорниці біля метро Лісова - 218 Бк/кг.

Користувачі мережі скаржаться на те, що люди збирають радіоактивну чорницю в Чорнобильській зоні і продають її на стихійних ринках. Також ще небезпечною для здоров'я є ягода з нітратами.

Чим небезпечний цезій і нітрати

Цезій-137 накопичується в м'язах і інших органах. Якщо в організмі буде велика його концентрація, то це призведе до порушень роботи серця, нирок і печінки. Але для цього потрібно з'їсти дуже багато забрудненої чорниці.

Нітрати знижують серцевий ритм. Також у людини може почати боліти голова. Симптоми дуже схожі на отруєння.

Нагадаємо, українські фермери виростили черешню рекордних розмірів.

Раніше експерти розповіли, як правильно заморожувати ягоди на зиму.

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