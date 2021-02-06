Под Черниговом тигр загрыз мужчину: всплыли странные детали трагедии

Тигр загрыз сотрудника зоопарка под Черниговом (Фото: pixabay.com)

В городке Мена Черниговской области тигр убил работника зоопарка. Мужчина был смотрителем и последние три года он дружил со своим подопечным тигром Шакуром, знал его повадки и поведение. В зоопарке рассказали, что между мужчиной и животным была нежная дружба, они доверяли друг другу и смотритель имел большой опыт работы с хищниками.

47-летний работник зоопарка работал с дикими животными более 10 лет и у него был богатый опыт. Своего подопечного тигра Шакура он знал хорошо, его повадки, привычки и любимые блюда. Коллеги погибшего удивлены тем, что произошло и говорят, что мужчина почему-то в тот день нарушил сразу несколько правил безопасности, а это на него совершенно не похоже. Детали рассказали в ТСН.

Вольер тигра разделен на три части и между каждой секцией есть перегородка-шибер, цель которой защитить человека от хищника.

"Он должен был проверить, где заходится животное, в нужный момент перекрыть шибер, почему этого не было сделано, уже никто не сможет узнать", - рассказал заместитель директора зоопарка Леонид Воробей.

Мужчина зашел в вольер покормить тигра, а тот напал на него и прокусил ему шею. 47-летний смотритель скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Как утверждают в зоопарке, напасть от голода тигр не мог, его хорошо кормят. Каждому тигру ежедневно дают много питания, в том числе и 7 кг мяса.

"Они у нас не голодают, кормов хватает", - отмечают в зоопарке.

Есть еще одно правило, которое нарушил погибший. Обычно в вольеры, чтобы убрать за животными или их покормить, работники заходят парами. Но в тот день мужчина почему-то пошел один и нарушил инструкцию.

Полиция открыла уголовное производство и сообщила, что камер наблюдения непосредственно возле вольера нет, но есть рядом. На данный момент все указывает на то, что смотритель подошел к клетке один.

А вот тигр Шакур напуган. Работники зверинца говорят, что такое впечатление, что животное осознает всю трагедию. Возможно, у него сработали инстинкты, и он начал защищать территорию. Как объяснил Леонид Воробей, у хищных животных инстинкты могут проснуться в любой момент и доверять тигру, даже давно знакомому и дружелюбному, очень рискованно.

Судьбу тигра будут решать после завершения работы комиссии управления труда. Зоопарк для посетителей закрыт до завершения расследования обстоятельств трагедии.

Зоопарк в Мене единственный в Украине в сельской местности. Он был открыт почти 45 лет назад, а с тиграми там имеют дело уже более 20 лет.

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