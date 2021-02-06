Під Черніговом тигр загриз чоловіка: спливли дивні деталі трагедії

Тигр загриз співробітника зоопарку під Черніговом (Фото: pixabay.com)

У містечку Мена Чернігівської області тигр вбив працівника зоопарку. Чоловік був доглядачем і останні три роки він товаришував зі своїм підопічним тигром Шакуром, знав його звички та поведінку. У зоопарку розповіли, що між чоловіком і твариною була ніжна дружба, вони довіряли один одному і доглядач мав великий досвід роботи з хижаками.

47-річний працівник зоопарку працював з дикими тваринами понад 10 років і у нього був багатий досвід. Свого підопічного тигра Шакура він знав добре, що його поведінку, звички та улюблені страви. Колеги загиблого здивовані тим, що сталося і кажуть, що чоловік чомусь в той день порушив відразу кілька правил безпеки, а це на нього зовсім не схоже. Деталі розповіли ТСН.

Вольєр тигра розділений на три частини й між кожною секцією є перегородка-шибер, мета якої захистити людину від хижака.

"Він повинен був перевірити, де заходиться тварина, в потрібний момент перекрити шибер, чому цього не було зроблено, вже ніхто не зможе дізнатися", - розповів заступник директора зоопарку Леонід Воробей.

Чоловік зайшов у вольєр погодувати тигра, а той напав на нього і прокусив йому шию. 47-річний сторож помер на місці ще до приїзду швидкої допомоги. Як стверджують в зоопарку, напасти від голоду тигр не міг, його добре годують. Кожному тигру щодня дають багато живлення, в тому числі й 7 кг м'яса.

"Вони у нас не голодують, вистачає кормів", - зазначають в зоопарку.

Є ще одне правило, яке порушив загиблий. Зазвичай у вольєри, щоб прибрати за тваринами або їх погодувати, працівники заходять парами. Але в той день чоловік чомусь пішов сам і порушив інструкцію.

Поліція відкрила кримінальне провадження та повідомила, що камер спостереження безпосередньо біля вольєра немає, але є поруч. На цей момент все вказує на те, що доглядач підійшов до клітки один.

А ось тигр Шакур наляканий. Працівники звіринцю кажуть, що таке враження, що тварина усвідомлює всю трагедію. Можливо, у нього спрацювали інстинкти, і він почав захищати територію. Як пояснив Леонід Воробей, у хижих тварин інстинкти можуть прокинутися в будь-який момент і довіряти тигру, навіть давно знайомому і дружньому, дуже ризиковано.

Долю тигра будуть вирішувати після завершення роботи комісії управління праці. Зоопарк для відвідувачів закритий до завершення розслідування обставин трагедії.

Зоопарк у Мені єдиний в Україні в сільській місцевості. Він був відкритий майже 45 років тому, а з тиграми там мають справу вже понад 20 років.

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