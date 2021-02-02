Спасатели игнорировали вызов: в Харькове из-за прорыва трубы погибли животные в зоомагазине

В Харькове животные погибли в кипятке из-за прорыва трубы (Коллаж РБК-Украина)

В Харькове животные из зоомагазина погибли мучительной смертью из-за прорыва теплопровода. Из-за аварии магазин в полуподвальном помещении полностью залило кипятком, а спасатели и коммунальные службы на вызов не отреагировали.

Как рассказала работница зоомагазина, трагедия произошло на улице Амосова, 17. Там прорвало трубопровод и весь кипяток полился в помещение магазина, где находились животные – хомячки, шиншиллы, морские свинки.

Работники магазина рассказали, что они бегали по магазину в резиновых сапогах и пытались спасти животных. Они звонили спасателям и коммунальным службам, просили о помощи, но на вызов так никто не приехал. Часть животных погибла, уничтожены также мебель и весь товар магазина и ветеринарной аптеки. Владельцы дозвонились только в частную фирму, которая приехала и помогла откачать воду. Видео инцидента можно посмотреть тут.

"Мне позвонили и сказали, что между домами прорвало трубу. Мы пришли, открыли верхние двери — это же подвал. Все ступеньки в воде были. Когда попытались открыть дверь, то из помещения хлынула вода. Очень жаль животных. Нам никто не помогал, знакомые принесли резиновые сапоги, девушка разделась и полезла в кипяток. С животных кто-то умер, кого-то спасли", - рассказала владелица магазина Александра Севрюкова в комментарии для "Суспільне".

Она добавила, что на данный момент неизвестно, сколько животных погибло и выживут ли те, которых удалось спасти.

"У нас был кот, он лежал не у воды, но из-за температуры ему стало очень плохо. Шиншилла вряд ли выживет, потому что была в воде, в кипятке. Морские свинки, их 4-5, они мокрые, мы не знаем, выживут они. Хомяки сварились, утонули. Я пока не могу подсчитать и подробнее рассказать, но то, что там все пропало — это факт", - сообщила Севрюкова.

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