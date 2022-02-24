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Под Черниговом в плен сдался целый разведывательный взвод

Автор: Анна Шиканова

Под Черниговом в плен украинским военным сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Главнокомандующий ВСУ.

"Российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен. Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады", - сказано в сообщении.

Также Главнокомандующий ВСУ разместил фотографию российского бойца:

Старшина Буничев Константин Сергеевич, 74 мотострелковая бригада, Кемеровская область.

Российские военные не знали, куда их отправляют до вчерашнего вечера и были уверены, что поедут домой:

"Учения были в Ельне, вчера узнали о наступлении на Украину, думали, что будут возвращаться домой. "Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию".

Напомним, ранее мы писали о том, что российские оккупанты шокированы своими потерями.

Удалось перехватить переговоры солдат противника, которые обсуждали то, что сейчас происходит. Они признаются, что не ожидали такого мощного отпора от ВСУ.

А также рассказывали о том, что задержанный в Гостомеле российский диверсант пытался выдать себя за украинца.

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