Под Черниговом в плен сдался целый разведывательный взвод

Под Черниговом в плен украинским военным сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook Главнокомандующий ВСУ.
"Российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен. Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады", - сказано в сообщении.
Также Главнокомандующий ВСУ разместил фотографию российского бойца:
Российские военные не знали, куда их отправляют до вчерашнего вечера и были уверены, что поедут домой:
"Учения были в Ельне, вчера узнали о наступлении на Украину, думали, что будут возвращаться домой. "Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию".
Напомним, ранее мы писали о том, что российские оккупанты шокированы своими потерями.
Удалось перехватить переговоры солдат противника, которые обсуждали то, что сейчас происходит. Они признаются, что не ожидали такого мощного отпора от ВСУ.
А также рассказывали о том, что задержанный в Гостомеле российский диверсант пытался выдать себя за украинца.