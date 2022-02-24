Під Черніговом у полон здався цілий розвідувальний взвод

"Російські окупанти, натрапивши на тотальний опір українських захисників, здаються в полон. Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади", - сказано в повідомленні.

Також Головнокомандувач ЗСУ розмістив фотографію російського бійця:

Старшина Буничев Костянтин Сергійович, 74 мотострілецька бригада, Кемеровська область.

Російські військові не знали, куди їх відправляють до вчорашнього вечора і були впевнені, що поїдуть додому:

"Навчання були в Україні, вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що будуть повертатися додому. "Цього ніхто не думав, що ми їдемо вбивати. Воювати ми не збиралися, ми збирали інформацію".