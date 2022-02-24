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Під Черніговом у полон здався цілий розвідувальний взвод

Автор: Анна Шиканова

Під Черніговом у полон українським військовим здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook Головнокомандувач ЗСУ.

"Російські окупанти, натрапивши на тотальний опір українських захисників, здаються в полон. Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади", - сказано в повідомленні.

Також Головнокомандувач ЗСУ розмістив фотографію російського бійця:

Старшина Буничев Костянтин Сергійович, 74 мотострілецька бригада, Кемеровська область.

Російські військові не знали, куди їх відправляють до вчорашнього вечора і були впевнені, що поїдуть додому:

"Навчання були в Україні, вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що будуть повертатися додому. "Цього ніхто не думав, що ми їдемо вбивати. Воювати ми не збиралися, ми збирали інформацію".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські окупанти шоковані своїми втратами.

Вдалося перехопити переговори солдатів противника, які обговорювали те, що зараз відбувається. Вони зізнаються, що не очікували такої потужної відсічі від ЗСУ.

А також розповідали про те, що затриманий у Гостомелі російський диверсант намагався видати себе за українця.

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