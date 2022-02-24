ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты шокированы своими потерями: перехвачены переговоры российских военных

Новина українською →
Четверг 24 февраля 2022 16:56
Оккупанты шокированы своими потерями: перехвачены переговоры российских военных Фото: подбитая российская бронетехника под Харьковом (t.me/tsaplienko)
Автор: Владимир Костырин

Военные ВСУ жестко отражают нападение российских войск на Украину на всех фронтах, и оккупанты несут большие потери. Удалось перехватить переговоры солдат противника, которые шокированы таким отпором.

Об этом 24 февраля рассказал пресс-офицер бригады быстрого реагирования НГУ Харитин Старский в своем Facebook.

"Поделюсь небольшим секретом. Мы сейчас перехватываем очень много переговоров российских военных, которые просто в шоке от того, что происходит", - отметил он.

Также в Нацгвардии рассказали, что вражеским войскам не удалось достичь поставленной им руководством РФ цели, и оккупанты ждали, что воины ВСУ будут сдавать оружие.

"И они в шоке от собственных потерь", - сказал Старский и добавил, что речь идет о значительных потерях в живой силе и технике российских войск, о количестве сбитых самолетов.

"Ситуация контролируемая. Украинские военные дают жесткий отпор. На всех фронтах", - говорит офицер.

В НГУ также подчеркивают, что сейчас в сети много дезинформации, и активизировались "фейкометы", поэтому следует доверять только официальным источникам.

Видео: в Нацгвардии рассказали о перехваченных переговорах российских военных

Ранее мы писали, что задержанный российский диверсант пытался выдать себя за украинца.

Также сообщалось, что в Счастье военные ВСУ взяли в плен оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Нацгвардия Вторжение России в Украину
LITE
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога